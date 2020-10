Corona-Virus in Remscheid : 7-Tage-Wert sinkt auf 50,3 – kostenlose Tests für Reisende

Remscheid Am dritten Tag in Folge sinkt der 7-Tage-Inzidenz-Wert der Corona-Neuinfektionen. Ab Samstag sind Tests für Remscheider, die innerhalb Deutschlands verreisen wollen, kostenlos. Auch Wuppertaler nutzen das neue Testzentrum auf der Alleestraße.

117 Remscheider, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, befinden sich aktuell in Quarantäne. Hinzu kommen 831 Personen, die als Verdachtsfälle gelten. Der Inzidenz-Wert, der die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche betrachtet, sank am dritten Tag in Folge auf den Wert 50,3.

Am Freitagmittag teilte das Land der Stadt Remscheid mit, dass sich Bürger, die in den Herbstferien Urlaub in Deutschland machen wollen und die in Städten wohnen, in denen die 7-Tages-Inzidenz bereits über einem Wert von 50 liegt, kostenfrei testen lassen können.