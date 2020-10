Statusbericht aus Mönchengladbach : Sechs neue Corona-Nachweise

Seit März wurde das Virus bei 1148 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Mönchengladbach Die Zahl der Infizierten ist in Mönchengladbach am Freitag zwar nur leicht angestiegen, dafür kamen aber über 40 Menschen mehr in Quarantäne.

65 Menschen sind in der Stadt nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert (Stand: Freitag, 9 Uhr). Am Vortag waren es noch 63. Während sich die Zahl der Infizierten nur unwesentlich änderte, stieg die Zahl der Menschen in Quarantäne stark an: Aktuell sind es 492 Menschen. Am Vortag waren es noch 451. Fünf Infizierte werden im Krankenhaus behandelt. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Freitag sechs neue positive Nachweise, aber vier Menschen sind auch wieder genesen. Seit März wurde das Virus bei 1148 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 1032 Personen wieder gesund.

Gestorben sind in Mönchengladbach bisher 51 Menschen (38 an COVID-19; 13 mit COVID-19).

Die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner beträgt 17,6* (*Quelle RKI, auf Basis einer angenommenen EWZ von 261.454, Stand 9.10.2020, 0 Uhr).