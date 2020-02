Bei zwei Verkehrsunfällen starben drei Menschen. : Mehr Senioren verunglücken auf der Straße

Die Polizei stellte die Zahlen zu Unfällen auf den rheinisch-bergischen Straßen vor. Genauso wie die Zahl der Unfälle ist die Zahl der Verunglückten gesunken. Bei zwei Verkehrsunfällen starben drei Menschen.

Auch wenn die Anzahl der Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr auf dem Gebiet des Rheinisch-Bergischen Kreises genauso gesunken ist wie die Zahl der im Verkehr verunglückten Personen, muss die Polizei doch einen Wermutstropfen vermelden: Die Zahl der im Straßenverkehr verunglückten Senioren ist gestiegen – sie liegt allerdings noch unter dem Landesdurchschnitt. An diesem Anstieg hat das Wermelskirchener Stadtgebiet einen Anteil, denn in 2019 verunglückten in Wermelskirchen 24 Senioren, in 2018 waren es noch zehn weniger. Im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis verunglückten 164 Senioren in 2019, in 2018 waren es 151 und in 2017 139.