Zwei Workshops : Pantomime mit Weltklasse zu Gast

Als Carlos Martinez ist zu Gast bei der Evangelische-Freikirchlichen Gemeinde an der Neuschäferhöhe. Foto: Veranstalter

Wermelskirchen Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde lädt zu Workshops und zur Brotzeit mit Carlos Martinez ein.

Als Carlos Martinez das letzte Mal in der Evangelische-Freikirchlichen Gemeinde an der Neuschäferhöhe zu Gast war, da wollte das Publikum gar nicht aufhören zu jubilieren. Da liefen Tränen vor Rührung, da war schallendes Lachen zu Hören vor Begeisterung: Am 28. Februar ist der Star-Pantomime aus Spanien nun erneut zu Gast an der Neuschäferhöhe. Wieder hat er Geschichte ohne Worte im Gepäck, religiöse und weltliche Themen, die er dem Publikum mit Händen und Gesten auftischt. Dazu serviert das Team der Veranstaltungsreihe „Brotzeit“ kleine Köstlichkeiten und eine besondere Atmosphäre. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Einen Tag später, am 29. Februar, lädt die Gemeinde zu zwei Workshops mit Carlos Martinez ein – von 9.30 bis 12.30 Uhr für Erwachsene und von 14 bis 17 Uhr für Jugendliche. Die Teilnahme ist kostenfrei. Während seiner Workshops nimmt der Profi mit den Teilnehmern Themen wie Bühnenpräsenz und Körpersprache in den Blick – und gibt jenseits von Sprachgrenzen seine Erfahrungen weiter.

Das Programm des berühmten Pantomime-Künstlers steht in diesem Jahr unter dem Titel „Meine Bibel“. Er kreiert eine Welt aus Gesten, die sein mediterranes Temperament und seinen Humor mit präziser Technik und Rhythmus verbinden. Damit durchbricht er die sprachlichen Grenzen und tritt nicht nur in seiner Heimat Spanien, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern auf. Auch Afrika, Asien sowie Nord- und Südamerika ist er regelmäßig zu Gast.

Carlos Martinez (65) wurde in Asturein geboren, zog später nach Barcelona, um seiner Leidenschaft, dem Theater, nachzugehen. Seit 1982 arbeitet Carlos Martinez professionell als Mime, inzwischen hat er sich auch mit seinen Workshops und Seminaren einen Namen gemacht. Das spanische Nationalteam der Kunstschwimmerinnen zählt dabei ebenso zu seinen Kunden wie Pfarrer, Lehrer, Geschäftsleute, Diplomaten oder Orchesterleiter. So unterschiedlich seine Klientel auch sein mag, alle machen berichten von ähnlichen Erfahrungen: Die Teilnahme an einem Seminar oder Workshop mit Carlos Martinez hat ihnen neue Welten eröffnet.