Dorfkinder feiern ihren Zoch : Es regnet Konfetti in Dawerkusen

Dabringhausen Die Dawerkusener Jecken machen dem bergischen Wetter auf ihre Art Konkurrenz: Sie lassen es Kamelle und Konfetti regnen und verwandeln die Altenberger Straße mal wieder in eine bunte Partymeile.

Laute Musik dröhnt aus den Lautsprechern, es gibt Pommes zum Frühstück und das Kölsch fließt: Die Stimmung ist schon da, bevor der Dawerkusener Zoch kütt. Die Altenberger Straße füllt sich mit immer mehr Karnevalsbegeisterten, die sich trotz Regen und Wind nicht vom Feiern abhalten lassen. Egal ob Familien mit Kindern, Jugendliche oder ältere Semester: Die Leute auf der Straße kennen sich, und beim ersten Kölsch wird sich warm geschunkelt. „Das ist das Besondere hier: Die Atmosphäre ist persönlich, vor allem im Vergleich zu den großen Städten“, sagt Andreas Richter, der im Steampunk-Look verkleidet ist und den Höhepunkt des Straßenkarnevals jedes Jahr mit seinen Freunden in Dabringhausen feiert. Auch die Anwohner scheinen sich auf den Trubel vor ihrer Haustür zu freuen – in einigen Fenstern hängt Karnevalsdeko. Langsam werden die überdachten Plätze unter den Ständen knapp, aber die Menschen haben sich mit Regencapes, Schirmen und wetterfesten Kostümen gewappnet.

Und dann ist es auch schon so weit: Mit ein bisschen Verzögerung, gegen 10.45 Uhr, trifft der Zug auf der Höhe des Markt 57 ein, angeführt von der Feuerwehr als Zugleitung. Hinter ihnen bahnen sich die insgesamt 22 Fußgruppen und Wagen an, die jubelnd von der Menge erwartet werden. Einen Wagen voller Stroh hat die KG Noh bei Kölle, deren Mitglieder sich allesamt als Bauern verkleidet haben, das „Jecke Trüppchen“ ist im Wikinger-Stil unterwegs. Großen Zuruf erhalten auch die Fußgruppen, allen voran die Tänzer wie die Tanzgarde der Dhünnschen Jecken und Rut-Wiess. Die Tanzmariechen balancieren auf muskulösen Schultern und werden so manches Mal in die Höhe geschleudert. Mit Trommeln und Becken hebt sich der Spielmannszug durch seine ganz eigene Musik ab, die Dawerkuser Klüngelsköpp punkten mit ihrer Konfetti-Maschine.

Den besten Platz hat definitiv der DJ: Axel Hroschek steht am Fenster im Obergeschoss vom Markt 57 und verfolgt den Zug von oben. Denn die Gaststätte ist in diesem Jahr die „Hofburg“, hier gab es am Morgen das traditionelle Prinzenfrühstück – und oben steht das Mischpult für den DJ. Alle paar Sekunden kommt Kamelle zu ihm hochgeflogen, denn die Leute kennen ihn schon. Er sorgt bereits im neunten Jahr für die Musik vor, nach und zwischen dem Zoch. Wie jedes Jahr ziehen die Truppen zweimal durch’s Dorf, und bevor sie auf dem Rückweg sind, heizt Hroschek die Stimmung nochmal an. „Mal gucken, ob wir das Dorf abreißen können“, ruft er ins Mikro und dreht „Pirate“ von Kasalla voll auf. Sein Lieblingslied hat er schon gespielt: Sünderlein von den Brings. „Das ist eins dieser Lieder, die ich immer wieder spielen könnte.“ Sagt er, macht er aber natürlich nicht. „Die guten Lieder darf man nicht verheizen.“

Und schließlich zieht der Zug zum zweiten Mal die Altenberger Straße entlang, gegen kurz nach 13 Uhr kommt der Prinzenwagen, krönender Abschluss des Zuchs samt Dreigestirn und Bürgermeister Rainer Bleek, vor dem Markt 57 zum Stehen. Für Geburtstagskind Prinz Mario wird noch ein Ständchen gesungen, danach stimmt Prinzessin Samira an, was das Gefühl in Dabringhausen bestimmt: „Auf uns Dorfkinder, Alaaf!“

