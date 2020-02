Unfallstatistik 2019 : Mehr Senioren verunglücken im Verkehr

Die Polizei stellte jetzt die Unfallzahlen für den Rheinisch-Bergischen Kreis vor. 84 Personen wurden 2019 in Leichlingen verletzt.

In Leichlingen verunglückte 2019 ein Senior weniger – in 2018 waren es 13 und in 2017 noch 15. Im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis traf es 164 Senioren in 2019, 2018 waren es 151 und in 2017 139. Diese Entwicklung sei dem demografischen Wandel geschuldet, schätzte der Leiter Führungsstelle Direktion Verkehr, Claus Risch, bei der Vorstellung der Unfallzahlen für 2019 im Rhein-Berg-Kreis ein. Ob beispielsweise Fahrtauglichkeitstests ab einem bestimmten Alter verpflichtend eingeführt werden müssten, sei eine Entscheidung der Politik als Gesetzgeber: „Aus Sicht der Polizei gibt es bei den Senioren als Verkehrsteilnehmer keinen besonderen Anhaltspunkt für einen besonderen Fokus darauf.“