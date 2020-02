Unterwegs im Karneval in Dabringhausen : Ehrenplatz auf dem Prinzenwagen

Dabringhausen BM-Autor Stephan Singer begleitete das Dreigestirn auf dem Rosenmontagszug und erlebte eine neue Perspektive.

Jedes Mal, wenn der närrische Lindwurm auf den vom Verlauf der Altenberger Straße gegebenen Engpass vor der Hofburg „Markt 57“ und der einstigen Gaststätte „Zur Ecke“ zukommt, halten die Narren auf den Festwagen (Foto: Deborah Hohmann) stets kurz die Luft an. Die bange Frage: Kommt der Rosenmontagszug ohne Stocken und ohne Unfall durch die feiernde Meute? Bei der 42. Auflage des Rosenmontagszuges gelang das. Und die Aussicht vom Prinzenwagen auf die heiter „Alaaf“ und „Kamelle“ rufende Menschenmenge in bunten Kostümen ist schon ein ganz besonderer. Auch wenn unser Autor nicht auf die oberste Etage des Prunkwagens durfte, weil die ausschließlich dem Dreigestirn vorbehalten ist, bleibt dieses Erlebnis in bester Erinnerung.

„Ich bin heute zum ersten Mal auf dem Prinzenwagen, fahre aber auf dem Festwagen der Grunewalder schon seit sechs Jahren mit“, erzählt Ben Berkey. In der Pause am Süd- und Westring, wo der Rosenmontagszug wendet, um dann erneut in den Dorfkern zurückzukehren, saß bei Leo und Ben jeder Handgriff: Die leeren Kisten in Umzugkartongröße wurden vom Wagen geladen, neuer Nachschub gepackt und für das schnelle Zugreifen in die Fächer an der Brüstung gelegt. Selbst wenn es eine vermeintliche „Nebensächlichkeit“ sein mag: Die Versorgung mit Speis und Trank sowie der Möglichkeit zum WC-Gang bei Tim und Jule Borner tat dem Altstadtgarden-Tross und den Passagieren des Prinzenwagens in der Pause gut.