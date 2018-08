Wermelskirchen: Verbindungstreppe in Innenstadt wieder geöffnet

Nur noch Restarbeiten stehen an

Wermelskirchen Der Fußweg zwischen Kölner Straße und Telegrafenstraße war wegen Sanierungsarbeiten über Monate gesperrt. Jetzt werden nur noch Restarbeiten erledigt.

Allerdings wird die Treppe voraussichtlich nochmals kurzzeitig gesperrt, um Restarbeiten erledigen zu können, sagte Holger Kotthaus, Bauleiter bei der Stadt, auf Nachfrage dieser Zeitung. Denn herabfließendes Wasser hat Spuren und Schäden an den Wänden und Treppenstufen hinterlassen. Darüber hatten sich Anwohner beschwert. Einige Ecken glichen noch einer Tropfsteinhöhle, hatten sie moniert. Vor allem die hohe Wand links neben der Treppe fällt ins Auge. Bei der Reinigung der Treppe und Wände, bei der eine Fachfirma einen Heißdampf-Hochdruckreiniger einsetzte, sei Putz abgeblättert, so die Bewohner des Hauses Kölner Straße 30. Die Spuren der Wasserschäden seien nicht beseitigt worden.

Doch Holger Kotthaus versichert, dass die Stellen ausgebessert und die Wände noch gestrichen werden. Denn mit dem Ergebnis war auch er nicht zufrieden. „Wir haben das auf dem Schirm.“ Die unterste Stufe weist deutliche Ausblühungen und Spuren auf. Außerdem werde noch das Fallrohr angebracht und das Rohr bis zum Hofablauf geführt. Zudem müssten Korrosionsschäden am Treppengeländer beseitigt werden. Die Ausbesserungen und den Neuanstrich der Wände habe die Firma Körschgen zugesichert, sagte Kotthaus, der die Termine koordiniert. Denn die Gewerke müssen ineinandergreifen. Doch in den Sommerferien machten viele Handwerksfirmen wie auch der von Körschgen beauftragte Malerbetrieb Urlaub. Er gehe davon aus, dass die Terminabsprachen nächste Woche erfolgen können. Im oberen Bereich der Treppe seien Sträucher bereits zurückgeschnitten worden. Am heutigen Donnerstag soll sich eine Fachfirma der Pflege der Grünanlagen widmen.