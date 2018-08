Wermelskirchen: Angespannte Situation in der OGS Hünger

Wermelskirchen Ganztagsschule in Hünger öffnete gestern regulär. Am Morgen trafen dort städtische Mitarbeiter und Peter Kolitschus aufeinander.

Die Stimmung in der Offenen Ganztagsschule (OGS) in Hünger ist am Montagmorgen angespannt. In der Woche zuvor hatte Peter Kolitschus, Vorsitzender des Betreuungsvereins, gedroht, die Türen zu schließen, weil es kein Warnsystem für Amokfälle gebe (wir berichteten). Zwar hatte er am späten Freitagnachmittag verkündet, selbst als „Wachmann“ einzuspringen, um den Betrieb der OGS fortzusetzen, die Stadt hatte trotzdem an einem Notfallplan gefeilt. Die Schulleitung hatte die Eltern angeschrieben und um eine Rückmeldung gebeten: Wo ist eine andere Betreuung möglich? Wer braucht in jedem Fall die OGS? 32 Kinder waren daraufhin verbindlich angemeldet worden. „Wir haben daraufhin drei Erzieherinnen aus unseren Kindergärten abgezogen, damit sie im Notfall die Betreuung in der OGS Hünger sicher stellen können“, erklärte Andreas Voß vom Amt für Jugend, Bildung und Sport.