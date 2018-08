Wermelskirchen: 23-Jähriger aus Wermelskirchen bei Kneipenschlägerei beteiligt

Bei Festnahme in Wuppertal Widerstand geleistet : Wermelskirchener an Schlägerei beteiligt

Wermelskirchen Zu einer größeren Schlägerei kam es am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr, kam es in Wuppertal-Elberfeld an der Straße Kipdorf zu einer größeren Schlägerei, an der nach Angaben der Polizei auch ein 23-jähriger Wermelskirchener beteiligt war.

