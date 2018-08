Wermelskirchen: Treppenanlage Kölner-7Telefragenstraße wird nochmals gereinigt

Wermelskirchen Die Wände weisen noch Spuren und Schäden auf, sagt orbert Galonska. Die Stadt bestätigt Restarbeiten.

In der Wand steckt bereits der Stutzen für das Fallrohr. Das soll nach Aussage von Holger Kotthaus, zuständiger Bauleiter bei der Stadt, künftig dafür sorgen, dass das Regenwasser abgeleitet wird. Wie berichtet, wurde auf dem Podest der Treppenanlage eine Regenrinne angelegt. Die Anwohner hoffen, so Norbert Galsonka und Harald Lux, dass diese Elemente reichen, um das Wasserproblem in den Griff zu bekommen. Galonska: „Ältere Wermelskirchener berichten, dass es hier eine Quelle gibt. Es ist vielleicht nicht nur das Regenwasser, was zu den Problemen geführt hat.“