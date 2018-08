Wermelskirchen: Tempolimit auf L 409 rechtlich nicht möglich

In Kurven darf bis zu 100 km/h gefahren werden

(pd) Die Selbsteinschätzung der Fahrer ist auf der kurvenreichen L409 zwischen Innenstadt und Preyersmühle gefragt. Denn erlaubt sind in den Serpentinen bis zu 100 Stundenkilometer. Dass ein Tempolimit von 50 ausgeschildert wird, so wie es BM-Leser Rolf Brombach fordert, ist eher unwahrscheinlich. Nach Aussage des Straßenverkehrsamts und nach Angaben der Polizei wäre eine Geschwindigkeitsbegrenzung rechtlich nur möglich, wenn sich die Strecke zu einem Unfallbrennpunkt entwickeln. Folgenreiche Unfälle mit Schwerverletzten und Toten gab es hier nicht – anders als auf derserpentinenartigen Strecke zwischen Blecher und Altenberg. In den Kurven darf dort maximal 30 gefahren werden.