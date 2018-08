Wermelskirchen: Kämmerer Bernd Hibst im Interview kurz vor seinem Weggang nach Leverkusen

In der Kämmerei wird strikt auf Ausgabendisziplin geachtet, denn die Stadt steckt noch in der Haushaltssicherung, sagt Bernd Hibst. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Der Kämmerer hinterlässt seinem Nachfolger gute Zahlen.

Hibst Meine Arbeit in Wermelskirchen war stets interessant und abwechslungsreich, das wäre sie vermutlich auch noch in den nächsten Jahren. Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, dem Verwaltungsvorstand, der Politik und vielen Bürgern, Interessenvertretern und Unternehmern war im Regelfall konstruktiv und gewinnbringend für unsere Stadt. Ich habe meine Arbeit gerne getan, verlasse die Wermelskirchener Stadtverwaltung dennoch, weil mir die Möglichkeit geboten wurde, mich noch einmal einer neuen beruflichen Herausforderung stellen zu können.

Karriere Elf Jahre war der Bernd Hibst für die Stadt tätig, 2007 trat er eine Stelle im Liegenschaftsamt an. Am 1. August 2010 wurde er zum Kämmerer bestellt, danach stieg er bis zum Verwaltungsdirektor auf.

Hibst Seit den erheblichen Gewerbesteuerverlusten in 2011 haben wir stets deutlich bessere Ergebnisse erzielen können als ursprünglich geplant, konnten trotz weiterer Gewerbesteuereinbrüchen den Konsolidierungszeitraum verkürzen und haben bereits eine gute Prognose für das Jahr 2018, das möglicherweise ausgeglichen abschließen könnte. Wenn 2019 und die Folgejahre ausgeglichen gestaltet werden könnten (wozu Steuererhöhungen unvermeidbar sind), könnte Wermelskirchen nach Vorlage belastbarer Zahlen aus dem Jahresabschluss 2018 dann eventuell im Laufe das Jahres 2019 die Haushaltssicherung offiziell beenden. Die Lorbeeren dafür dürfen auch gerne meine Kolleginnen und Kollegen ernten, weil sie umfassend daran mitgewirkt haben.

Wie würden Sie dem Bürger auf der Straße erklären, was sich hinter dem Begriff Haushaltssicherungskonzept (HSK) verbirgt?

Hibst Wenn ein Privathaushalt finanzielle Probleme hat, muss er sich Gedanken machen, wie diese Probleme gelöst werden können. Dafür muss man seine Einnahmen eventuell steigern und die Ausgaben auf Einsparmöglichkeiten prüfen, um seine Finanzen wieder in den Griff zu bekommen. Das muss auch eine Kommune – in unserem Fall war deshalb ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Otto Normalbürger hört und liest, wo die Stadt überall investieren muss und will: neues Sekundarschulgebäude, neue Feuerwachen, neues Hallenbad und mehr. Gleichzeitig hört er, dass die Stadt kein Geld für andere Dinge hat - letztlich auch nicht für mehr Personal wie zum Beispiel im Ordnungsamt oder für das Quellenbad. Wie erklären Sie diesen vermeintlichen Widerspruch?

Hibst Das ist aus meiner Sicht kein Widerspruch. Die Stadt hat eigentlich auch für diese erheblichen Investitionsmaßnahmen kein Geld über. Beispielsweise wurde beim letzten Grundsatzbeschluss über den Bau der Sekundarschule im Hebst des Jahres 2017 offen kommuniziert, dass diese Maßnahme vorwiegend über eine deutliche Erhöhung der Grundsteuer finanziert werden muss. Es ist dann eine bewusste politische Entscheidung gewesen, hier in die Bildung investieren zu wollen und dafür das Geld beim Bürger einzufordern.

Auch ein neues Hallenbad lässt sich im Haushaltssicherungskonzept nur abbilden, wenn mit dieser Maßnahme eine Einsparung für die Stadt verbunden ist, durch die sich die Investition wirtschaftlich vertreten lässt. Ein Neubau erscheint nach Beendigung der Haushaltssicherung denkbar, allerdings sollten hier deutliche Abstriche gemacht werden, um den Zuschussbedarf des neuen Bades in Grenzen zu halten. Eine Stadt muss auch die Abschreibungen und die Verzinsung für ein neues Bad wirtschaftlich verkraften können. Eine personalintensive Sauna ist aus meiner Sicht auch nach Beendigung der Haushaltssicherung undenkbar. Wenn ich mich von solchen kostenintensiven Angeboten trenne, habe ich an dieser Stelle auch keinen Personalmangel mehr.

Es gehört auch politischer Mut dazu, kommunale Aufgaben zurückzunehmen, den Service gegenüber dem Bürger zu reduzieren, wenn man Personal einsparen möchte. Mehr Aufgaben mit geringerem Personalbestand erfüllen zu wollen, ist in der Praxis nicht machbar, erst Recht wenn in der Vergangenheit schon umfassend beim Personal eingespart wurde.

Hibst Das ist der Job des Kämmerers. Man muss täglich auf eine sparsame Haushaltswirtschaft achten. Auch bei größeren Themen habe ich mich nie zurückgehalten. Meine Meinung zu größeren Investitionen wie z. B. Hallenbad, Sekundarschule etc. habe ich stets offen vertreten. Mir fallen da viele Beispiele ein, die dann letztendlich politisch entschieden werden. Meine Aufgabe ist es, diese Entscheidungen mit maximaler Transparenz hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen zu erklären.

Hibst Vertrete stets Deine fachliche Meinung, komme stets der Verantwortung gegenüber dem Bürger nach und werde damit den Pflichten des Kämmerers gerecht. Nur so wird die überparteiliche Tätigkeit des Kämmerers akzeptiert und anerkannt, wenn gleich auch nicht geliebt. Ich bin mir sicher, das wird mein Nachfolger so handhaben.

Was haben Sie an Ihrer Arbeit als Kämmerer in Wermelskirchen besonders geschätzt?