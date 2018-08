Wermelskirchen: Führung durch die Freizeitanlagen im Eifgen

Wermelskirchen Frank Schopphoff von den Wermelskirchener „Stadtführern“ erzählte am Sonntag die spannende Geschichte der Freizeitanlage im Eifgen. Früher wurde rund um die Eifgengaststätte Viehzucht betrieben.

Die vom Verein „KULT.IN.WK“ ins Leben gerufene Führung startete am Sonntagnachmittag im Haus Eifgen, wo auch jede Menge Kartenmaterial und historische Dokumente ausgestellt waren. Frank Schopphoff holte zunächst weit aus, um den Hintergrund der Entstehung der Parkanlage zu verdeutlichen: „Jahrhundertelang gab es in Wermelskirchen und Umgebung nur wenige Straßen – die Gegend befand sich in einer Art Dornröschenschlaf“, erklärte Schopphoff. In der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts war damit jedoch Schluss – unter anderem wurde in den Jahren 1886 bis 1889 die Provinzialstraße zwischen Wermelskirchen und Habenichts gebaut. An diesem Verbindungsweg wurde 1888 die Eifgengaststätte eröffnet: „Zunächst betrieben die Besitzer auch Viehzucht – denn von der Gaststätte allein konnte man damals nicht Leben“, sagte Schopphoff. Parallel zur Gaststätte entstand im Eifgen auch eine Badeanstalt, die sich zunächst im Besitz von Wermelskirchener Fabrikanten befand, aber nach kurzer Zeit in die Hände von Joseph Abstoß überging. „Dieser erweiterte das Gelände, zum Beispiel um eine Trinkhalle, und organisierte zahlreiche Veranstaltungen wie etwa Kanufahrten oder Konzerte“, so Schopphoff. Mit der Zeit kamen im Eifgen weitere Angebote wie etwa eine Tennisanlage und der Sportplatz hinzu – das bekannte Strandbad entstand im Jahr 1914 und wurde von diesem Zeitpunkt anstelle der alten Badeanstalt genutzt.