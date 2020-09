Staudenbörse an der Evangelischen Kirche in Hünger : Bei der Staudenbörse finden Pflanzen neue Besitzer

Staudenbörse an der Evangelischen Kirche in Hünger

Zum 25. Mal trafen sich Gartenfreunde bei der Staudenbörse an der Kirche in Hünger. Edith Assing (links) und Eva Mächel genießen den Austausch mit anderen Hobbygärtnern. Foto: Jürgen Moll

Hünger Seit 1995 kommen zwei Mal jährlich Gartenfreunde zum Kaufen, Tauschen und Fachsimpeln zur Staudenbörse nach Hünger. Das Organisatoren-Team spendet stets den gesamten Erlös für einen wohltätigen Zweck.

Sie stehen in Wannen, Kübeln, Kästen, Eimern, Töpfen oder einfach mit Wurzelballen auf der Wiese vor der Evangelischen Kirche in Hünger. Ringsherum und mittendrin stehen Interessierte, die die Pflanzen betrachten, über deren Pflege Tipps austauschen und sich selbst vom Nieselregen nicht die gute Laune verderben lassen. Als Gartenfreunde wissen die Besucher der Staudenbörse in Hünger ganz genau, dass die Pflanzenwelt nach der langen Trockenheit dringend die Feuchtigkeit vom Himmel benötigt. „Zum Anpflanzen braucht es eben ausreichend Wasser im Boden. Deshalb setzen wir die Staudenbörse ja auch immer im Frühling und Herbst an“, sagt Eva Mächel. Regenmantel und Kapuze schützen sie an diesem Tag vor dem Regen. „Wir sind inzwischen die zweite oder dritte Generation von Helferinnen, die die Staudenbörse hier an der Kirche in Hünger organisieren“, berichtet die Schwester von Organisatorin Andrea Picard. Nach der Premiere 1995 besteht die Staudenbörse im 25. Jahr.