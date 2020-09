Kirche in Wermelskirchen : Pfarrer Demski entpflichtet

Wermelskirchen Pfarrer Hartmut Demski (r.) ist in den Ruhestand gegangen. Am Freitag wurde er in der Stadtkirche vom Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland feierlich entpflichtet.

Nach 35 Jahren im Pfarramt hat sich Pfarrer Hartmut Demski (r.) am Freitagabend in den Ruhestand verabschiedet: Manfred Rekowski (l.), Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, entpflichtete den Superintendenten während eines festlichen Gottesdienstes in der Stadtkirche von seinen Aufgaben. Eigentlich hatte die Verabschiedung in deutlich größerem Rahmen stattfinden sollen – mit der Gemeinde, Wegbegleitern und vielen Kollegen aus dem Kirchenkreis. Wegen der Zuspitzung der Corona-Situation im benachbarten Remscheid und dem begrenzten Platz in der Stadtkirche und im Gemeindehaus war der Rahmen der Feier in den vergangenen Tagen weiter reduziert worden. 1985 hatte Hartmut Demski seinen Dienst als Pfarrer in Wermelskirchen angetreten. An gleicher Stelle verabschiedete er sich am Freitagabend – mit viel Musik, heiteren Erinnerungen und Segensworten.