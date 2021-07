Gartenmeister aus Düsseldorf : 120 Jahre alter Rosenstrauch vor dem Abfall gerettet

Düsseldorf Der hochbetagte Strauch lag schon im Müllcontainer. Ein Gartenmeister im Ruhestand rettete die Blume und pflanzte sie in einen Kübel.

Im nächsten Jahr wird an der Brunnenstraße erstmals ein 120 Jahre alter Rosenstrauch blühen – jedenfalls, wenn er sich in den kommenden Wochen und Monaten wohlfühlt an seinem neuen Heimatort. Der ist nun ein großer Blumenkübel, der an der Brunnenstraße vor dem Unverpackt-Laden Pure Note auf dem Bürgersteig steht. „Ich habe den Rosenstrauch an der Himmelgeister Straße schon im vergangenen Sommer rosa blühen sehen und mich in ihn verliebt“, sagt Christian Krüger. Er ist Gartenmeister im Ruhestand und hat lange im Botanischen Garten der Universität gearbeitet. Sein Fachwissen erlaubte es ihm, die Rose auf ein Alter von 120 Jahre zu schätzen.