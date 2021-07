Wechsel in die Regionalliga : Was macht eigentlich… Christian Gartner?

Düsseldorf In unserer Serie stellen wir den Werdegang von einigen ehemaligen Spielern von Fortuna Düsseldorf vor. In dieser Folge geht es um Christian Garnter, der künftig Fortunas „Zwote“ als Gegner hat.

Manchmal funktionieren gewisse Verbindungen im Fußball einfach nicht. Selbst wenn alles so aussieht, als seien die Voraussetzungen optimal. Christian Gartner und Fortuna war eine solche Verbindung. 19 Jahre alt war der Österreicher, als er im Sommer 2013 nach Düsseldorf wechselte, und nach seiner ersten Saisonvorbereitung glaubte fast jeder, er könne mit seinen technischen Fähigkeiten eine sehr gute Zukunft beim frisch aus der Bundesliga abgestiegenen Klub haben.

Obwohl er in seinen vier Fortuna-Jahren bei acht verschiedenen Trainern sein Glück versuchen durfte, reichte es bei keinem zum Durchbruch. Ein wesentlicher Grund dafür war ein schier unfassbares Verletzungspech.

Im Alter von nur 16 Jahren kam Gartner für den SV Mattersburg zu seinem Debüt in der österreichischen Bundesliga. Fortan durchlief er alle Juniorenteams des ÖFB von der U16 bis zur U21 und kam dabei in insgesamt 40 Länderspielen zum Einsatz. 2013 wechselte Gartner nach Deutschland und stand insgesamt vier Spielzeiten bei Fortuna unter Vertrag. Im Januar 2018 schloss er sich für anderthalb Jahre dem MSV Duisburg an. Nach einer Knieverletzung und einem Jahr ohne Verein kehrte er 2020 nach Österreich zurück. Bei den drittklassigen Amateuren des Erstligisten FC Admira Wacker Mödling, die zu diesem Zeitpunkt von Patrick Helmes trainiert wurden, stand er aufgrund guter Leistungen mehrfach im Profikader und kam zu sieben Bundesligaeinsätzen für die Niederösterreicher.

Nun ist Gartner nach Deutschland zurückgekehrt. Künftig wird er in der Regionalliga West für Alemannia Aachen auflaufen. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis 2023. „Ich kenne Christian aus meiner Zeit in Österreich. Mit seiner Spielintelligenz sowie der Erfahrung aus rund 100 Spielen im Profifußball wird er unserer Mannschaft weiterhelfen“, freut sich Aachens Trainer Patrick Helmes über das Wiedersehen. „Das Profil von Christian passt perfekt in unsere Kaderstruktur. Zudem erhalten wir durch seine fußballerischen Qualitäten weitere Möglichkeiten für unser Spielsystem“, ergänzt Alemannia-Geschäftsführer Martin Bader.

„Ich bin froh, dass der Wechsel geklappt hat. Ich habe mich bewusst für den Schritt entschieden, weil ich den Trainer kenne und im deutschen Fußball nochmal angreifen möchte. Die Alemannia ist als Traditionsverein nicht nur in Deutschland ein Begriff und verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur. Ich möchte dabei helfen, dass der Verein wieder in Schwung kommt“, erläutert Gartner seinen Wechsel in die Kaiserstadt.

Künftig wird er also in der Regionalliga West auflaufen. Dort wird es ein Wiedersehen mit Fortuna geben – allerdings „nur“ mit der U23 der Düsseldorfer.