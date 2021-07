Stadtleben in Düsseldorf : Viele Ideen für eine bessere Brunnenstraße

Düsseldorf Viele individuelle Geschäfte, ein Kino und kreative Künstler: Die Brunnenstraße ist eine besondere Straße. Die Anlieger haben nun Vorschläge gemacht, um für die Zukunft gut dazustehen. Unter anderem sollen die Parkplätze wegfallen.

Für die Gastronomen an der Brunnenstraße sind die beschränkten Außenflächen ein Problem. Auf dem ohnehin schmalen Bürgersteig haben nur wenige Tische Platz. Die anliegenden Händler sind sich einig, dass für mehr Sitzflächen die Pkw-Parkflächen genutzt werden sollen. „Wir beobachten hier einen Parktourismus“, sagt Clemens. An den Nummernschildern sei zu sehen, dass die Besucher von auswärts kommen, um jedoch in den Düsseldorf-Arkaden einzukaufen. Anwohner der Brunnenstraße hätte nur selten ein Auto oder wenn doch, einen Stellplatz gemietet. „Wenn wir den Parkraum in Gastroflächen umwandeln oder auch in freie Aufenthaltsmöglichkeiten mit Bänken oder Spielgeräten, wird dies der Brunnenstraße erheblichen Bonus geben.“ Ohne ein- und ausparkende Autos würde auch die Straßenbahn besser vorankommen und statt Parkplätze wären Fahrradspuren für beide Richtungen möglich. Den Radler würden zahlreich auf dem Bürgersteig fahren, was mit den Passanten und den Gästen der Gastronomie immer wieder zu Konflikten führt. Um den Fahrradverkehr zu unterstützen, wären mehr Fahrradständer wünschenswert. Die bereits aufgebauten Abstellmöglichkeiten wären nicht ausreichend.