Lernen in Düsseldorf : Bilker Realschule erhält Zertifikat für die Berufsvorbereitung

Düsseldorf Zum dritten Mal hat die Freiherr-vom-Stein-Realschule das Berufswahl-Siegel der Stiftung „Pro Ausbildung“ bekommen. Die Schule arbeitet eng mit Betrieben aus der Stadt zusammen, wie etwa dem Malerbetrieb von Jörg Schmitz .

Was will ich? Warum will ich das? Welche Ziele habe ich? Solche Fragen müssen von Schülerinnen und Schülern kurz vor den letzten Prüfungen beantwortet werden, damit sie im optimalen Fall direkt nach Überreichung der Schulabschlusszeugnisse eine Ausbildung oder ein Studium beginnen können. Nur, wie viele Jugendliche oder junge Erwachsene können diese oft lebensbestimmenden Antworten schon in so jungen Jahren geben?