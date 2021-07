Verkehr in Düsseldorf : Auf dem Südring haben Autos weiter Priorität

Wenn die vordere Ampel gerade auf Grün schaltet, zeigt die zweite schon wieder Gelb. Selbst Fahrradfahrer schaffen die Kreuzung nur mit Mühe in einem Rutsch. Foto: nika

Düsseldorf Wer die Ampel an der Kreuzung mit der Aachener Straße überqueren will, der muss Geduld mitbringen. Die Grünphasen sind kurz und auch so geschaltet, dass Fußgängerinnen und Fußgänger die Kreuzung nicht in einem Rutsch schaffen. Eine andere Ampel am Südring soll aber optimiert werden.