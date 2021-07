Zwei Verletzte und hoher Sachschaden in Hilden : Schwerer Unfall auf Berliner Straße

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden in Hilden

Hilden Bei einem Unfall auf der Kreuzung Bismarckstraße/Berliner Straße sind zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab.

Mehr als 15.000 Euro Schade und zwei Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines Unfalls am Montagmorgen in Hilden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, sind zwei Autos im Bereich der Kreuzung Bismarckstraße/Berliner Straße zusammengestoßen.