Verkehrsberuhigung in Bilk : Ein neuer Blick auf die Uedesheimer Straße

Düsseldorf Um den Verkehr zu beruhigen, war geplant, Parkplätze zu reduzieren. Die Anwohner wandten sich an die Politik – jetzt soll es eine Ortsbegehung geben.

Als ein Teilsieg des Bürgerwillens ist es zu verbuchen, dass sich die Lokalpolitik im Stadtbezirk 3 noch einmal intensiv mit dem Thema Verkehrsberuhigung auf der Uedesheimer Straße auseinandersetzen will. Zwei Anwohner der Bilker Nebenstraße hatten vor dem Gremium in dessen letzter Sitzung vor der Sommerpause gesprochen und erreicht, dass die geplanten Maßnahmen nun zumindest noch einmal überdacht werden.

Die Uedesheimer Straße ist eine schnurgerade Einbahnstraße im Süden des Stadtteils, die parallel zu den Straßen Südring/Aufm Hennekamp verläuft. Gerade vom stadteinwärts fahrenden Berufsverkehr wird sie häufig zu Stoßzeiten als Abkürzung genutzt und dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern oft und merklich überschritten – das haben Anwohner bemängelt. Auch Messungen des Straßenverkehrsamtes belegen das. Mit der auf dieser Basis geplanten Maßnahme sind die Bewohner der Straße jedoch nicht zufrieden : Um schnelle Durchfahrten zu verhindern, soll wechselseitiges Parken eingerichtet und zusätzliche Straßenbäume gepflanzt werden. Das bedeutet jedoch, dass von den aktuell 44 öffentlichen Stellplätzen acht wegfallen werden – in einem Viertel, in dem Parkraum sowieso Mangelware ist.

„Die Anwohner sind nicht diejenigen, die gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Ihnen jetzt die Parkplätze wegzunehmen, kann nicht die Lösung sein“, sagt Anwohner Thorsten Spieker, der gemeinsam mit einem Nachbarn im Rahmen einer Bürgerfragestunde vor der zuständigen Bezirksvertretung 3 sprechen durfte. Die Bilker, die nach eigener Angabe für rund 90 betroffene Nachbarn sprechen, fürchten, dass sie auf der Parkplatzsuche in benachbarte Straßenzüge ausweichen müssen und mit den dortigen Anwohnern in Konflikt geraten. Die Datenlage, auf deren Basis die Maßnahme geplant sei, stamme zudem von 2017 und sei entsprechend nicht mehr gültig. „Auch die Bäume braucht Bilk sicherlich, aber nicht an dieser Stelle, mit großen, alten Gärten und dem Südfriedhof in unmittelbarer Nähe“, so der Anwohner. Als Alternativen für die Neuordnung der Parksituation schlug Spieker den Politikern Bodenschwellen, eine Umkehrung der Einbahnstraße oder eine Ausweisung als Anliegerstraße vor.