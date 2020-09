Feuerwehr-Einsätze in Wermelskirchen : Blumenkübel sorgen für Einsätze

Mehrmals musste die Feuerwehr ausrücken, um brennende Blumenkübel zu löschen – so zum Beispiel am Dienstagnachmittag an der Telegrafenstraße. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Zweimal musste die Feuerwehr wegen ausgedrückter Zigaretten ausrücken. Notrufe von aufmerksamen Nachbarn verhinderten Schlimmeres an der Telegrafenstraße und in Tente.

Für einen Moment hatten die Fußgänger in der Telegrafenstraße das Gefühl, sie seien in New York gelandet. Gegen 17 Uhr rasten am Dienstag drei Feuerwehrlöschzüge von der Wache durch die Innenstadt zum Haus der Diakonie. Dort hatte ein Blumenkübel, der auf dem Balkon einer nicht bewohnten Wohnung stand, Feuer gefangen.

Mit Atemschutzgeräten ausgestattet sicherten die ersten Feuerwehrmänner die Wohnung. „Die Ausrüstung gehört zum Standard, weil man nie weiß, was bei einem Brand auf uns zukommt“, erklärt Ingo Mueller, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Wermelskirchen. In diesem Fall war die Vorsichtsmaßnahme angebracht, „weil die Wohnung sehr verqualmt war. Aber wir konnten den Brand schnell lokalisieren und löschen.“

Dass überhaupt jemand das Feuer in der leerstehenden Wohnung bemerkt hat, habe an den aufmerksamen Nachbarn in der Kölner Straße gelegen. „Sie haben uns informiert und dafür nochmals vielen Dank, weil wir so schnell da waren und Schlimmeres verhindern konnten“, so Mueller.

Dass es irgendwo brennen muss, war den Anrufern klar, die die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch um 1.26 Uhr alarmierten. Und auch die Feuerwehrleute vor Ort konnten den Brandgeruch wahrnehmen. Aber: „Es hat länger gedauert, den Brandherd zu lokalisieren, als das Feuer tatsächlich zu löschen“, erzählt Mueller von dem nächtlichen Einsatz. In Tente hatte ein Blumenkübel Feuer gefangen, in dem offenbar jemand eine Zigarette ausgedrückt hatte.

„Das kann bei diesen Temperaturen sehr schnell gehen“, warnt der stellvertretende Feuerwehr-Chef. „Wenn die Kübel nicht gut durchfeuchtet sind und dann noch Torf in der Erde ist, kokelt es zunächst – und dann brennt es.“ Auch das Feuer im Blumenkasten der Diakonie könnte so ausgelöst worden sein. Falls jemand die Wohnung besichtigt und auf dem Balkon eine geraucht hat, vermutet die Feuerwehr. Die genaue Brandursache ist allerdings unklar.

Dass die Feuerwehr auch am Mittwoch wieder mit Löschzügen in der Telegrafenstraße und parallel auch im Haus Vogelsang anrücken musste, lag an einem Rauchmelder im Gebäude, in dem sich auch die Bäckerei Bauer befindet. „Der Rauchmelder ist mit der Feuerwache gekoppelt. Und wenn der auslöst, rücken wir natürlich aus“, so Mueller. Offenbar hatten Kochausdünstungen den Alarm verursacht.