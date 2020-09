Für Ältere und chronisch Kranke : Wermelskirchener Arzt empfiehlt Grippeschutzimpfung

Wermelskirchen Der Mediziner Hans-Christian Meyer rät zur Impfung. Er geht allerdings von einer Impfstoffknappheit aus. Deshalb sollten sich nur Angehörige der Risikogruppe pieksen lassen, findet der Arzt.

Die Grippesaison steht an. In diesen Zeiten raten viele Experten zur Grippeschutzimpfung. Der Wermelskirchener Arzt Hans-Christian Meyer führt die Impfungen bereits seit drei Wochen in seiner Praxis durch und würde sie ebenfalls jedem empfehlen – wenn es genügend Impfstoff geben würde: „Es kann und soll nicht jeder geimpft werden“, so der Mediziner. „Es ist gut möglich, dass es zu einer Impfstoff-Knappheit kommt.“ Der vorhandene Impfstoff sollte der Risikogruppe, also Menschen ab 60 Jahre oder chronisch Kranken vorbehalten werden.