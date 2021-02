Politik in Wermelskirchen : Stadtverwaltung prüft Live-Übertragungen aus dem Rathaus

Wermelskirchen „Rats-TV“ könnte den Wermelskirchenern Gelegenheit geben, Rats-Sitzungen per Live-Stream mitzuverfolgen. Die Umsetzung ist jedoch nicht so einfach.

Als „Luftdiskussion um nichts“ wertete Bernhard Meiski (CDU) die Frage ob es einen Livestream geben soll oder nicht. „Bundestagsdebatten sind schließlich auch kein Quotenbringer“, sagte er. Für wenige Zuschauer seien die Kosten von etwa 1000 Euro pro Monat zu hoch. Bei den Streaming-Kosten alleine würde es auch nicht bleiben, stellte Bürgermeisterin Marion Lück klar: „Wir brauchen dann auch zusätzliches Personal, weil die Technik auf- und abgebaut werden muss.“ Dass die Verwaltung dennoch nach weiteren Möglichkeiten suchen soll, regte Stefan Janosi, Grüne, an. Schließlich würde Rats-TV in anderen Kommunen bereits funktionieren. Auch die SPD stimme der Idee grundsätzlich zu, sagte Jochen Bilstein und fügte augenzwinkernd hinzu: „Aber vielleicht wäre es gut, wenn im Ratssaal erstmal alle Lämpchen an den Mikrophonen leuchten, wenn sie an sind, bevor wir über Rats-TV sprechen.“ Den kleinen Seitenhieb ließ Thomas Marner, Technischer Beigeordneter, natürlich nicht auf sich sitzen: „Die Lämpchen gibt es nicht mehr, aber ich kann gerne eine neue Anlage kaufen.“ Die wird es nicht geben, aber zumindest kündigte Bürgermeisterin Lück an: „Wir stellen die Kosten für ein Rats-TV nochmal neu zusammen, fragen interkommunal ab, wie die Erfahrungen sind und kommen mit der Diskussion nochmal zurück.“