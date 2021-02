Mobilität in Mönchengladbach : Bismarckstraße: Verwaltung erarbeitet Radwege-Konzepte

Mobilität in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Hauptverkehrsstraße im Zentrum von Mönchengladbach soll einen Fahrradweg bekommen. Die Verwaltung soll dafür Konzepte entwickeln. Aber es wird dauern, bis gebaut werden kann.

Die Bismarckstraße soll für Fahrradfahrer sicherer werden. Das fordern mehr als 2000 eingereichte Unterschriften, die Oberbürgermeister Felix Heinrichs entgegen genommen hat. Aber das wird wohl ein paar Jahre dauern. Denn die Bismarckstraße steht mit dem Abschnitt zwischen Bismarckplatz und Steinmetzstraße auf der Kanalsanierungsliste der NEW im Straßen- und Wegekonzept. Fertig wird der Kanal im Jahr 2023. Vermutlich ist dann vor 2024 nicht an eine neue Führung für Radfahrer auf dem Abschnitt zu denken. „Es wäre unwirtschaftlich, jetzt die Bismarckstraße umzubauen und dann zwei Jahre später die Kanäle zu sanieren“, sagt der SPD-Fraktionschef Janann Safi.

Der Ausschuss hat die Verwaltung beauftragt, Konzepte zur Umgestaltung der Bismarckstraße zu erarbeiten. Neben einer Bestandsaufnahme der aktuellen Verkehrssituation sollen die Konzepte im Planungsstadium aufzeigen, was möglich ist. Problem ist dabei laut der städtischen Mobilitätsbeauftragten Caprice Mathar aber auch, dass derzeit Verkehrszählungen wenig aussagekräftig sind wegen des Lockdowns.

Geprüft werden soll, in welcher Form ein Radweg auf dem gesamten Abschnitt realisiert werden kann. „Wir müssen die Vor- und Nachteile im Planungsprozess sorgfältig abwägen“, sagt Planungsdezernent Gregor Bonin. Konfliktpotenziale mit dem Fußverkehr und an Kreuzungen mit dem motorisierten Verkehr müssten vermieden werden. „Die Straße ist ein neuralgischer Punkt, was die Sicherheit und auch die Erreichbarkeit von innerstädtischen Zielen angeht. Das müssen wir berücksichtigen“, sagt Bonin.