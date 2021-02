Schloss Burg : Der Schlossbauverein plant einen virtuellen Ostermarkt

Burg Da es keine Präsenzmärkte gibt, den Ausstellern aber teilweise das Wasser bis zum Hals steht, gibt es bald ein Angebot in virtueller Form. Aussteller können sich ab sofort anmelden.

Auf bessere Zeiten will der Schlossbauverein Burg jedenfalls nicht warten. Den meisten Ausstellern steht das Wasser schon lange bis zum Hals, berichtet berichtet Nadine Neuschäfer vom Verein, „und da leider noch keine Präsenzmärkte in Sicht sind, planen wir zunächst weiter in virtueller Form.“

Der Ostermarkt wird nun nach dem gleichen Prinzip ablaufen: Hübsch gestaltete Stände sind in der Kulisse des Rittersaal zu sehen. Die Fa. Excit3d aus Solingen hat sich auf 3D und 360° Software-Entwicklung spezialisiert und den Rittersaal entsprechend in 3D modelliert. Angenehme Hintergrundmusik begleitet den Besucher auf dem virtuellen Rundgang entlang der Stände. Wenn das Angebot gefällt, gelangt man per Mausklick in den Onlineshop des Verkäufers, kann sich eine Bildergalerie ansehen oder erhält alle notwendigen Kontaktinformationen. Die Kaufabwicklung läuft über die Aussteller selbst. Schloss Burg bietet nur eine Plattform, die mit einer entsprechend umfangreichen medial Werbung den Ausstellern eine Verkaufsmöglichkeit bietet, die es real gerade nicht gibt.