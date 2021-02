Streamingdienst zeigt Königsklasse : Amazon holt zwei Sky-Moderatoren für Champions-League-Übertragung

Köln Ab der kommenden Saison wird die Champions League nicht mehr beim TV-Sender Sky übertragen. Zwei bekannte Moderatoren des Pay-TV-Senders wechseln daher zum Streamingdienst, um dort die Königsklasse zu moderieren.

Dem Vernehmen nach werden Friedrich und Hellmann auch in der kommenden Saison in der Bundesliga-Berichterstattung des Pay-TV-Anbieters eingesetzt, der ab Sommer keine Rechte für die Champions League besitzt. Amazon hat sich hingegen für seinen Streamingdienst von der Saison 2021/22 an für drei Spielzeiten das jeweilige Topspiel am Dienstagabend gesichert. Das Live-Paket umfasst insgesamt 16 Partien. Prime Video zeigt nach eigenen Angaben am Dienstag auch Zusammenfassungen von den anderen Partien.