Politik im Altbierdorf : SPD Issum: Statt Neubau besser das Rathaus sanieren

Issum Mit ihrem Antrag zur energetischen Sanierung hat die CDU das Thema Rathaus-Neubau wieder ins Spiel gebracht. Die SPD hält einen kompletten Neubau für nicht notwendig. Zunächst soll aber der Raumbedarfsplan der Verwaltung vorliegen, um den tatsächlichen Bedarf an zusätzlichen Räumen beurteilen zu können.

Mit Verwunderung hat die SPD auf den Vorstoß der CDU reagiert, was einen möglichen Rathaus-Neubau in Issum betrifft. Die Christdemokraten haben einen Antrag gestellt, in dem es einerseits um die energetische Sanierung des 40 Jahre alten Rathauses geht. „Dabei sind sowohl unterschiedliche Sanierungsmöglichkeiten mit einem Neubau zu bewerten, als auch die Nutzung von Fördermitteln zu betrachten“, heißt es in dem Antrag.