Arbeitsmarkt in Wermelskirchen : Die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt steigt wieder an

Die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt steigt wieder an

Arbeitsmarkt in Wermelskirchen

Im Geschäftsstellenbezirk Wermelskirchen an der Dabringhauser Straße werden Arbeitslose aus Wermelskirchen, Burscheid und Leichlingen betreut. Foto: Teifel/Teifel, Udo (tei)

Wermelskirchen In Wermelskirchen leben 1130 Menschen, die keine Beschäftigung haben. Arbeitgeber melden insgesamt 154 offene Stellen im Januar. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,9.

Vom Arbeitsmarkt gibt es zum Jahresbeginn keine guten Nachrichten. Die Zahl der Menschen ohne Beschäftigung im Stadtgebiet Wermelskirchen stieg im Januar um 63 Personen auf 1130 an. Entsprechend entwickelte sich auch die Arbeitslosenquote im Berichtsmonat: Sie stieg von 5,6 auf 5,9 Prozentpunkte. Wermelskirchener Unternehmen meldete im Januar 22 neue Stellen; 35 wurden im Berichtsmonat besetzt, so dass noch 154 offen sind.

Ähnlich ist auch die Entwicklung im Geschäftsstellenbezirk Wermelskirchen, Ansprechpartner für Arbeitslose aus Wermelskirchen, Burscheid und Leichlingen. In den drei Städten kletterte die Arbeitslosigkeit von Dezember auf Januar um 131 auf 2623. 427 Personen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, gleichzeitig beendeten 293 Männer und Frauen ihre Arbeitslosigkeit.

Der Bestand an Arbeitsstellen in diesen drei Städten ist im Januar um 17 Stellen auf 392 gesunken. Es gibt einen Bestand an Arbeitssuchenden von 4063 Personen.