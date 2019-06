Schwanenschule Wermelskirchen : Schüler gewinnen Preis des Bundespräsidenten

Die 13 Grundschüler jubeln und präsentieren ihre „Gewinner-Mappe“. Mit dabei: Schulleiterin Kathrin Wagner (h.l.), Erster Beigeordneter Stefan Görnert sowie die Tutorinnen Gunhild Dahlhoff und Ilona Brand (h.v.r). Foto: Tim Kronner

Die Schwanenschüler beschäftigten sich für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten mit der Vergangenheit ihrer Schule. Zur Belohnung geht es zwei Tage nach Hamburg.

13 Grundschüler der Schwanenschule haben Bemekenswertes geschafft: Sie haben am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teilgenommen – und gewonnen. „Das ist total cool! Ich habe mich so gefreut, als Frau Brand uns das gesagt hat“, sagte der achtjährige Noah am Donnerstag. Erst am Mittwochabend hatten die Dritt- und Viertklässler von ihrem Erfolg erfahren. Die Schule bekommt dafür Fördergeld, die Kinder dürfen sich über einen Zwei-Tages-Ausflug nach Hamburg freuen.

„Den größten Gewinn nehmen sie aber in ihren Herzen mit“, ist sich Gunhild Dahlhoff, die das Projekt gemeinsam mit Ilona Brand als Tutorin begleitet hat, sicher. Dass das stimmt, merkt man. Wenn die Kinder von ihrer Reise in die Vergangenheit erzählen, ist ihnen die Begeisterung ins Gesicht geschrieben. Sie sind kaum zu bremsen und ihr gesammeltes Wissen über die aufregende Vergangenheit ihrer Schule sprudelt nur so aus ihnen heraus. Denn genau die haben sie untersucht: die 127-jährige-Schulgeschichte – und vor allem die Krisen, die es darin gab. Das Thema des Geschichtswettbewerbs lautete nämlich: „So geht’s nicht weiter. Krise, Umbruch, Aufbruch.“

Info 5600 Schüler nahmen am Wettbewerb teil Wettbewerb Seit 1973 richten die Hamburger Körber-Stiftung und das Bundespräsidialamt den Geschichtswettbewerb aus. Er findet alle zwei Jahre statt und soll Schüler für die eigene Geschichte begeistern. Teilnehmer Bundesweit machten dieses Mal rund 5600 Schüler mit und reichten 1992 Beiträge ein – die meisten seit 1993.

In der Vergangenheit der Schwanenschule gab es einige Tiefpunkte, wie die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Recherche herausfanden. Dazu suchten sie im Internet, befragten einen Zeitzeugen und stöberten im Archiv des Bergischen Geschichtsvereins im Keller der Schule. „Ich wusste gar nicht, dass es so ein Archiv überhaupt gibt“, sagte die neunjährige Hannah. Was sie dort entdeckten?

Zum Beispiel die Geschichte des Suppenhäuschens. Die spielt in der Kaiserzeit, um das Jahr 1914 und den Ersten Weltrkrieg. „Die Kinder waren schlecht ernährt und hatten nicht viel zu essen“, berichtet Eny (10). Also sagten Bürger „so geht’s nicht weiter“, und fingen an, auf dem Schulhof Suppe zu kochen. Weil der bergische Regen die jedoch ein ums andere Mal verdünnte, wurde das Suppenhäuschen gebaut. Die kleine Schulhütte steht heute noch.