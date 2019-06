Tier der Woche : Filou will endlich ein neues Zuhause

Wermelskirchen Der kleine Filou ist das „Tier der Woche“ aus dem Tierheim Wermelskirchen. Wer möchte Herrchen oder Frauchen des Vierbeiners werden?

„Nach mehreren ungeeigneten Adressen kam er im Oktober 2018 nach Wermelskirchen, wo seine letzten Besitzer ihn ausgesetzt haben“, sagt Alessa Werner vom Tierheim am Aschenberg. Zuletzt lebte Filou in einer Familie mit fünf Kindern in einer kleinen Wohnung. Jetzt wartet Filou im Tierheim auf seine neuen Herrchen. Der Collie-Mischling ist etwa 50 Zentimeter groß und wurde im November 2017 geboren. Filou ist kastriert. Am besten für ihn wäre ein ruhiger, kinderloser Haushalt mit einer oder zwei Personen. Die sollten gerne mit ihrem Hund trainieren und aktiv sein. „Er ist sehr gelehrig und beherrscht durchaus schon verschiedene Grundkommandos“, sagt Werner. Artgenossen oder auch Katzen sollten nicht im Haushalt leben – „Filou möchte seine Menschen ganz für sich allein haben, weil er durch das Erlebte nicht unerhebliche Verlustängste hat.“