Spannende Aktionen entlang der Dhünn : Abenteuer für große und kleine Forscher am und im Wasser

Die Schönheit der Wasserlandschaft – hier die Vorsperre Große Dhünn – steht im Mittelpunkt der Entdeckerwoche. Foto: Wupperverband

Wermelskirchen/Rhein-Berg Kinder-und Jugendferienprogramm „aqualon-Entdeckerwoche“ startet mit den Sommerferien. Teilnehmer erleben die Schönheit rund um das Dhünntal.

Vom 15. bis 26. Juli geht es wieder auf Entdeckungsreise in der schönen Wasser-Landschaft entlang der Dhünn. Die Entdeckerwoche des Vereins Bergische Wasserkompetenz-Region :aqualon“ bietet viele spannende Aktionen im Zuge des Kinder- und Jugend-Ferienprogramms.

Mit Kescher und Lupe in die Geheimnisse des Wassers abtauchen, auf der Suche nach dem Aggergold, mit GPS-Geräten auf Schatzsuche im Eifgenbachtal, auf Gewässersafari wilde Tiere in der Dhünn aufspüren, die Große Dhünn-Talsperre entdecken, als Wasserdetektive das Leben in der Dhünn erforschen, auf Batmans Spuren gehen, die Bewohner des Waldes mit allen Sinnen erfassen oder die reißende Wasserkraft hautnah erleben – auch in diesem Jahr heißt es für Kinder und Jugendliche, kleine und große Forscher: Runter vom Sofa und rein in die spannende Wasser-Landschaft aqualon.

Der Verein Bergische Wasserkompetenz-Region bietet wieder ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm für Kinder und Jugendliche an, um die Schönheit der Wasserlandschaft rund um das Dhünntal mit der Großen Dhünn-Talsperre in der Öffentlichkeit zu präsentieren, heißt es in einer Pressemittelung. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter Tel. 02205 9498940 (Biologische Station Rhein-Berg, Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr) oder per E-Mail an: Entdeckerwoche@aqualon-verein.de.

Hier einige Angebote des Programms mit den Terminen:

▶ 15. Juli, 15 bis 16.30 Uhr, Zu Besuch in der Neuemühle: Plätzchen backen wie vor 100 Jahren

▶ 16. Juli, 16 bis 17.30 Uhr,mLandwirtschaft und Wasser – Besuch auf einem Bauernhof in Burscheid. Hier sind Familien willkommen.

▶ 17. Juli, 10 bis 11.30 Uhr, Die kleinen Sensenschmiede – ein technisches Abenteuer im Freudenthaler Sensenhammer in Leverkusen-Schlebusch.

▶ 18. Juli, 14.30 bis 17.30 Uhr, Kleie Dhünn – großes Naturerleben mit GPS und Co. in Wermelskirchen.

▶ 23. Juli, 10 bis 12 Uhr,, Im Herzen der Großen Dhünn-Talsperre in Lindscheid.

▶ 24. Juli, 10 bis 11.30 Uhr, von der Großen Dhünn-Talsperre in den heimischen Wasserhahn: Wo kommt unser Trinkwasser her? beim Wasserversorgungsverband Rhdin-Wupper in Dabringhausen.

▶ 26. Juli, 14 bis 17 Uhr, mit GPS-Geräten auf Schatzsuche im Eifgental, Wanderung durchs Eifgental in Altenberg.