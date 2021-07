Weiterbildung beim SOS Kinderdorf Kleve : Mutig ins neue Leben

Ilona Ulman, Jutta Marks-Weingarten, Viktoria Skorynin, SOS-Mitarbeiterin Michaele Horsch und Anita Derksen (von links) freuen sich gemeinsam über die bestandenen Prüfungen vor der Industrie- und Handelskammer.

Kleve Anita Derksen, Jutta Marks-Weingarten, Viktoria Skorynin und Ilona Ulman haben zur Kauffrau für Büromanagement umgeschult. Dafür haben sie ihr altes Leben teilweise zurückgelassen. Vier Frauen, vier unterschiedliche Geschichten.

(RP) Zwei Jahre lang haben Anita Derksen, Jutta Marks-Weingarten, Viktoria Skorynin und Ilona Ulman täglich von 8 bis 15 Uhr gelernt. Häufig auch am Abend oder an den Wochenenden gebüffelt. Jetzt haben sie bei der Industrie- und Handelskammer die Prüfung zur Kauffrau für Büromanagement abgeschlossen – gemeinsam mit vier weiteren Teilnehmenden bei einer Umschulung des SOS-Kinderdorfs Niederrhein. Die Kosten wurden von der Agentur für Arbeit Wesel, den Jobcentern Kleve, Kalkar, Goch und Kevelaer sowie von der Deutschen Rentenversicherung übernommen. Die Abschlussnoten liegen bei allen vier Frauen im Einser- oder Zweier-Bereich. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn ihre Lebenssituation hält so manche Herausforderung bereit.

Anita Derksen kommt aus Kleve, hat Verkäuferin gelernt und als Reinigungskraft gearbeitet. Ihr Mann fährt Lkw, ist oft unterwegs. Die 30-Jährige will ihrer dreijährigen Tochter ein Vorbild sein und ihr zeigen, dass es sich lohnt, sich beruflich weiterzuentwickeln und finanziell auf eigenen Füßen zu stehen. Ging die Tochter anfangs noch zur Tagesmutter, ist sie inzwischen ein gut eingewöhntes Kita-Kind, so dass Anita Derksen demnächst eine Teilzeitstelle in der Kreisverwaltung Kleve antreten kann. „Ich hatte während der Umschulung zwei Praktika beim Kreis absolviert. Meine Schwerpunkte liegen in der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle sowie im Bereich Assistenz und Sekretariat“, erklärt Derksen. Sie startet als Bürokraft in der Abteilung Bauen und Umwelt. „Darauf freue ich mich schon sehr.“

Jutta Marks-Weingarten hat vor ein paar Jahren ihr Leben komplett umgekrempelt. Wegen einer neuen Liebe zog es sie von Köln nach Kleve. Die 48-Jährige ist Mutter zweier erwachsener Kinder und Oma eines Enkelkindes. Sie hat 25 Jahre als Erzieherin gearbeitet, doch irgendwann spielten ihre Knie nicht mehr mit. Nach erfolgreicher Operation riet man ihr in der anschließenden Reha, sich beruflich neu zu orientieren. „Erzieherin in der Kita – das war mein Traumberuf. Dass ich diesen nicht mehr ausüben können soll, das musste ich erst einmal verkraften“, sagt sie. Doch bei einem mehrtägigen Berufsfindungsangebot in Oberhausen fasste sie neuen Mut. Denn neben ihren Kompetenzen als Erzieherin liegen ihre Stärken im Umgang mit Computern und Technik. Sie gestaltet gerne Präsentationen, ist viel online unterwegs und hat in ihrer Freizeit schon ein Internet-Radio mit Musikstreaming aufgebaut. Schnell war klar, dass es künftig beruflich das Büromanagement sein soll. Zwei, drei Internet-Klicks weiter war auch die Umschulung in ihrer neuen Heimatstadt Kleve gefunden.

„Wir verfolgen immer einen ganzheitlichen Ansatz. Denn jeder Teilnehmer ist ja nicht nur Umschüler, sondern auch ein Mensch mit ganz persönlichen Erfahrungen, Lebenssituationen, Sorgen, Nöten und Wünschen“, sagt Teamleiterin und Sozialpädagogin Michaele Horsch.

Diese Voraussetzungen waren auch für den beruflichen Neuanfang von Viktoria Skorynin aus Kalkar entscheidend. Als alleinerziehende Mutter eines fünfjährigen Sohnes und einer siebenjährigen Tochter hält die gelernte Hotelfachfrau alle Fäden in der Hand – die ihrer Kinder mit Kita und Schule und ihre eigenen mit der Umschulung. Trotz Corona-Pandemie mit Homeschooling und eingeschränkten Betreuungsmöglichkeiten, hat sie die Umschulung durchgezogen. „Während meine Tochter mit dem Smartphone an den Video-Konferenzen der Grundschule teilgenommen hat, war ich tagsüber im Online-Unterricht“, sagt die 32-Jährige. Jetzt hofft Viktoria Skorynin bald einen Job zu finden, der vor allem viel Kundenkontakt beinhaltet. Von der Bühne ins Büro wagt Ilona Ulman mit 56 Jahren den Schritt in ein neues Berufsleben. Als klassisch ausgebildete Sängerin ist sie gemeinsam mit ihrem Ehemann bei vielen verschiedenen Gelegenheiten in Deutschland aufgetreten. Doch beide haben sich Mitte 50 beruflich neu orientiert. „Ich habe neben den Auftritten all unsere Bürotätigkeiten gemanagt. Ich bringe nicht nur musikalisch ein vielfältiges Repertoire mit, sondern auch kaufmännisch“, sagt Ulman. Jetzt hofft sie, dass sie mit ihrem sehr guten Abschluss eine Anstellung im Büro in Kleve und Umgebung finden wird.

(RP)