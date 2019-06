Wermelskirchen/Rhein-Berg : Arbeitsamt feiert fünf Jahre neues BiZ

Im BiZ stehen den Ratsuchenden viele Medien zur Verfügung. Foto: Regina Wallau/REGINA WALLAU

Wermelskirchen/Rhein-Berg In der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach bereitet man sich auf ein kleines Fest vor: Gefeiert wird fünf Jahre neu gestaltetes Berufsinformationszentrum (BiZ) an der Bensberger Straße 85.

Sowohl Jugendliche als auch Erwachsene haben das umfangreiche und vielfältige Angebot der Themeninseln in den letzten fünf Jahren gerne angenommen und intensiv genutzt. Schulklassen erhalten hier erste Berufsorientierung – Jugendliche und Erwachsene nutzen die Bewerbungs-PCs, die vielen Filme, Bücher, Flyer, die verschiedenen Selbsterkundungstools und das Beratungsangebot der Kolleginnen vor Ort, berichtet Regina Wallau, Sprecherin der Agentur für Arbeit. Grund genug, um das Fünfjährige zu feiern. Deshalb lädt das Berufsinformationszentrum am Dienstag, 11. Juni, 8.30 bis 16 Uhr, zum Familientag ein.

Die Angebote an diesem Tag:

▶ die bereits bekannte „Wäscheleine“ mit auch jetzt noch offenen Ausbildungsangeboten für 2019

▶ offenes Beratungsangebot der Berufsberatung

▶ Bewerbungsmappen-Check

▶ Bewerbungsfoto-Shooting – für Sie kostenfrei

▶ „Familienphase vorbei – so klappt es mit dem Wiedereinstieg!“ – ein Beratungsangebot der Beauftragten für Chancengleichheit

▶ offenes Beratungsangebot zu Weiterbildungen

▶ offenes Informationsangebot für Rehabilitanden und Schwerbehinderte.