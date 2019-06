Eifgen : Stadion-Umbau im Zeitplan

Wermelskirchen Möglicherweise schon im August, aber spätestens im September soll der erste Anpfiff auf dem neuen Kunstrasenplatz erfolgen. Dann verfügt auch der SV 09/35 Wermelskirchen über ein modernes Kicker-Areal.

Der Umbau des Eifgen-Stadions geht gut. Begünstigt durch die gute Wetterlage liege der Umbau zur Kunstrasenfläche mit umkreisender Tartanlaufbahn „sehr gut in der Zeit“, stellte Wermelskirchens Tiefbauamtsleiter Harald Drescher bei einer Sitzung des Ausschusses für Sport, Freizeit und Tourismus vor Ort im Eifgen fest: „Es sieht jetzt so aus, dass der Umbau im August fertig ist.“ Allerdings, so warnte Markus Illgas vom von der Stadtverwaltung beauftragten Ingenieurbüro, das ebenso den Kunstrasenplatz-Bau in Bergisch Born federführend leitete: „Die Arbeiten am Ende, sprich das Aufbringen von Kunstrasen und Tartanbahn, sind die empfindlichsten. Sie dauern bestimmt drei bis vier Wochen und eine Woche Regen sorgt dabei bereits für eine entsprechende Verzögerung.“