Feiern bei freiem Eintritt und ohne Alkohol in Wermelskirchen : Elf Bands treten beim „Youthnited“-Festival“ auf

Super-Stimmung beim Festival in der Kuhler Heide 2018. Foto: Stephan Singer/Singer, Stephan (sng)

Wermelskirchen In der Kuhler Heide in Wermelskirchen stehen elf Bands an zwei Tagen auf der Bühne. Tags darauf finden zwei Gottesdienste zum Abschluss des Festivals statt.

Auch wenn es „letztlich zwei voneinander getrennte Projekte“ sind, legte die „Schultour“ den Grundstein für die Entstehung des „Youthnited“-Festivals. So beschreibt es André Frowein, Leiter des Jugendcafés (Juca), das federführend organisiert. Das Festival, das christliche Gemeinden aus Wermelskirchen tragen (Frowein spricht von einer „Ökumenischen Allianz“), findet nach der eintägigen Premiere 2017 und dem zweitägigen Nachfolger in 2018 zum dritten Mal statt: am Freitag und Samstag, 28. und 29. Juni, in der Kuhler Heide in Wermelskirchen.

An gleicher Stelle folgen am Sonntag, 30. Juni, um 11.30 Uhr ein „Allianz“-Gottesdienst, der sich auch an Erwachsene richtet, und um 18 Uhr ein „You Move“-Gottesdienst, vornehmlich für Kinder und Jugendliche.

Zu den beiden an der „Schultour“ beteiligten Bands „Solarjet“ und „Jacksayfree“ (beide treten am Festival-Samstag auf) gesellen sich bei „Youthnited“ am Freitag die Gruppen „Big Stroke“, „Surprise Surprise“, Horst Wegener, „O‘Bros“ und „Good Weather Forecast“ sowie am Samstag „The New Shepherd“, „Entuell“, „Arson“ und „Normal ist anders“.

Damit stehen an zwei Tagen stattliche elf Acts auf der „Youthnited“-Bühne. „Von HipHop über Hardcore bis zu House und Rock sind die Genres breit gefächert“, beschreibt André Frowein das Festival, das sich an Jugendliche ab 14 Jahren richtet. Viele Teenager und Twens aus dem Umfeld des Juca würden inzwischen nicht nur dabei sein, sondern auch mitmachen: „Viele Jugendliche aus den Kirchengemeinden oder junge Leute ohne jegliche kirchliche Anbindung beteiligen sich an der Organisation und packen mit an. Der Wissenstransfer von den Erfahreneren zu den Jüngeren funktioniert.“

Der Eintritt zu „Youthnited“ ist frei, es ist kein Alkohol im Ausschank. Ein Shuttle-Bus mit den Stationen in der Innenstadt sorgt für den Transport der Besucher zur und von der Kuhler Heide.

(sng)