Raststätte am zweiten Juli-Wochenende fertig : Rastanlage Remscheid-Ost zu Fronleichnam wieder geöffnet

Spätestens am Fronleichnamswochenende wird die Rastanlage Remscheid-Ost, die auf Wermelskirchener Stadtgebiet in Fahrtrichtung Dortmund liegt, wieder für Lastwagen und Pkw geöffnet. Am 11. oder 12. Juli soll dann auch die Tankstelle mit der Raststätte geöffnet werden. Die wird derzeit neu gebaut. Das teilte Norbert Cleve von Straßen NRW im Gespräch mit unserer Redaktion mit.

Mitte Oktober hatten die Bauarbeiten an dieser Rastanlage begonnen: Tankfeld und Raststätte waren abgerissen worden. Seit dem 13. Mai ist die komplette Rastanlage gesperrt und von der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund nicht mehr erreichbar. Wer dennoch das BAB-Motel erreichen will, muss bis Remscheid fahren, dort drehen und wieder auf die Autobahn Richtung Köln fahren. Wer dann an der Raststätte Remscheid-West abfährt, kommt über die Brücke zum Motel und kann auch die mittleren Parkplätze (neun für Lastwagen) nutzen.