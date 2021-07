Neuorganisation der Kreisverwaltung vom Landrat zurückgenommen : Keine Ruhe im Kreishaus

Rhein-Berg Der Landrat ist zurück und hat von der Bezirksregierung die Rückendeckung, die Verwaltung weiter zu führen. Mit seinem Kreisdirektor verkehrt er nur per Anwalt.

Für die SPD-Kreistagsfraktion sind die Chaos-Tage in der Kreisverwaltung in die nächste Eskalationsstufe eingetreten: Der Landrat und sein Stellvertreter, beide CDU, tauschen sich inzwischen über anwaltliche Schriftsätze aus. „Eine Kreisverwaltung, die für den Bürger da ist, kann so nicht geführt werden“, heißt es in einer Presseerklärung der SPD-Kreistagsfraktion. Nach der Stellungsnahme der Bezirksregierung stehe aber im Raum, dass für den Personalrat eine künftige Zusammenarbeit kaum noch vorstellbar sei, sollte sich in der Art der Führung nichts ändern, so die SPD. Darüber hinaus seien die Entscheidungen des Landrates mit Blick auf den Krisenstab und die Pandemie der Lage nicht gerecht geworden. In dieser Situation sei jetzt die Mehrheitsfraktion CDU gefragt, eine Lösung zu finden. Sie habe den im Kreis unbekannten Landratskandidaten Santelmann aufgestellt. „Die Forderung der UWG, kurzfristig eine Sondersitzung des Ältestenrates einzuberufen, ist richtig.“