Zahlen werden korrigiert : Kreis Kleve stellt Corona-System auf Sormas um

Kreis Kleve Der Kreis Kleve stellt am Montag die Corona-Meldungen auf das landesweit einheitliche Sormas-System um. Nach einem ersten Blick auf die Daten wird sich die Gesamtzahl der Indexfälle damit um rund 35 Fälle verringern.

Kleve ist das 14. von insgesamt 53 Gesundheitsämtern in NRW, das diese Schnittstelle nutzt. Die Umstellung wird auch für die Bürger spürbar sein: Anfang dieser Woche wird es für bis zu zwei Tage keine aktuellen Corona-Meldungen des Kreises Kleve geben, wie es aus dem Kreishaus heißt. Normalerweise informiert der Kreis Kleve an sechs Tagen in der Woche einmal täglich über den Stand der Corona-Pandemie mit aktuellen Fallzahlen und der 7-Tage-Inzidenz.