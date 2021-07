Rheinisch-Bergischer Kreis : Kreis richtet Vermittlungsbörse ein

Rhein-Berg Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) übernimmt die Koordinierung. Obi hilft mit Materialspenden. Als Gegenwert für die Materialspende erhalten die Helfer einen Obi-Warengutschein im Wert eines äquivalenten Neugeräts.

Bürger, die Hilfe benötigen oder die helfen möchten – ob mit Sachspenden, persönlichem Einsatz oder anderen Dienstleistungen – können sich per E-Mail an kontakt@asb-bergisch-land.de oder telefonisch unter 02202 9556652 an die Vermittlungsbörse wenden. Der ASB bittet darum, sich möglichst per E-Mail zu melden, da so die Sichtung und Vermittlung zügiger erfolgen kann. Aber auch Telefonanrufe sind willkommen. Die Vermittlungsbörse ist bis kommenden Freitag, 23. Juli, 9 bis 17 Uhr, zu erreichen. Sollte die Vermittlungsbörse über die Zeit hinaus gefragt sein, wird das Angebot gegebenenfalls verlängert.

Obi, der deutsche Marktführer der Baumarkt-Branche mit seiner Zentrale in Wermelskirchen, bietet adhoc Unterstützung für Hilfsorganisationen und die Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe mit Materialspenden. Hilfsorganisationen können sich in den betroffenen Regionen an die Marktleiter wenden und ihren Bedarf an Material nennen und kurzfristig kostenlos abholen. Deutschlandweit können Trocknungsgeräte, Pumpen oder andere akut nützliche, jedoch schwer verfügbare Geräte und Werkzeuge im nächsten Obi-Markt abgegeben werden. Obi koordiniert den Transport der Hilfsmittel in die Obi-Märkte in den Krisenorten, die dann kostenlos zur Abholung für die Betroffenen bereitstehen. Als Gegenwert für die Materialspende erhalten die Helfer einen Obi-Warengutschein im Wert eines äquivalenten Neugeräts.