Hegering Wermelskirchen mit neuer Leitung : Borkenkäfer und Hundebesitzer sind Herausforderung

Wermelskirchen Bjarne Hoerup löst Norbert Drekopf im Hegering ab. Das Schwarzwild hat sich in den Revieren rar gemacht, der Abschuss des heimischen Rehwildes fiel höher aus.

Der neue Leiter des Hegerings Wermelskirchen heißt Bjarne Hoerup. Der gebürtige Däne ist 63 Jahre alt, lebt seit 26 Jahren in Wermelskirchen, davon 20 Jahre in Osminghausen. Gewählt wurde er auf der jüngsten Jahreshauptversammlung im „Jägerhof“ von 60 Jägern, die anwesend waren. Hoerup löst Norbert Drekopf ab, der den Hegering neun Jahre lang führte und altersbedingt ausschied. Von allen Beteiligten gab es Lob, Dank und Anerkennung für seinen Einsatz.

Bjarne Hoerup sieht die Jagd und vor allem die Pächter in den kommenden Jahren vor einer großen Herausforderung. Aufgrund der Borkenkäferplage mussten zwischenzeitlich ganze Wälder abgeholzt werden. Dort sind Kahlschläge entstanden, die sich entweder durch die Naturverjüngung selber wieder entwickeln müssen oder aber neu angepflanzt werden. Da diese neuen Triebe besonders beim Rehwild sehr beliebt sind, gilt es, zusammen mit den Waldbauern und Jagdgenossenschaften einen Weg zu finden, die hieraus entstehenden Schäden so gering wie möglich zu halten, sagte der neue Hegeringsleiter. Dass zur Verbissverhütung so mancher Euro in die Hand genommen werden muss, das steht außer Frage. Der neue Hegeringsleiter ging außerdem auf eine weitere Entwicklung der Corona-Zeit ein. Die Zahl der Erholungssuchenden in den bergischen Wäldern hat extrem zugenommen. Dies verursacht viel mehr Unruhe im Wald für das Wild.