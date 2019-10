Wermelskirchen Ziel von Dieben : Geräusche vertreiben Einbrecher

Wermelskirchen (pd) Einbrecher haben in der Nacht zu Samstag versucht, eine Kellertür eines Hauses in der Bachstraße aufzubrechen. Dabei sind sie nach Polizeiangaben vermutlich durch den Bewohner gestört worden.

Der 63-Jährige, der das Einfamilienhaus bewohnt, wurde gegen 3 Uhr in der Nacht von klopfenden Geräuschen, die aus dem Keller zu hören waren, hochgeschreckt. Daraufhin ließ er die elektronischen Rollläden hoch, um nachzuschauen, woher das Geräusch genau kam. Niemand war mehr zu sehen, doch an der Kellertür waren mehrere Hebelspuren zu erkennen. Vermutlich flüchteten die Täter, als die Rollläden langsam hochfuhren, schätzt die Polizei. Daher hofft sie nun auf Zeugen, die in der Nacht in Tatortnähe Unbekannte gesehen haben. Hinweise werden unter Telefonnummer 02202 205 0.