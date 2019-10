Treffen auf dem Loches-Platz weckte Interesse : Oldtimer-Liebhaber sorgen für manch ein breites Lächeln

Wermelskirchen (sng) Wenn die Besucher mit glänzenden Augen und einem breitem Lächeln im Gesicht um eines der historischen Gefährte stehen würden, sei das für ihn das Schönste, stellte Norbert Hensel auf dem Loches-Platz beim Oldtimertreffen zum „Bergisch Classic“-Saisonabschluss fest.

Der Oldtimerliebhaber war mit einem schwarzen VW-Käfer aus dem Jahr 1958 in die Wermelskirchener Innenstadt gekommen - das glänzenden „Schätzchen“ hat er sich vor viereinhalb Jahren gemeinsam mit seinem Sohn Christoph angeschafft: „Wir kurven damit mit nur 30 PS ganz entschleunigt durch das Bergische.“ Mit so einem historischen Auto würden viele Menschen eine Geschichte verbinden: „Deshalb kommt man ganz schnell mit Menschen ins Gespräch, wenn man mit dem Käfer irgendwo auftaucht“, erzählte Norbert Hensel: „Rallyes oder ähnliches fahren wir nicht, wir bleiben lieber bei unserem eigenen Tempo und Rhythmus.“ Den Käfer hätten er und sein Sohn im restaurierten Zustand erworben: „Wir wollten keine Arbeit kaufen. Wer so ein Auto instand hält, kann sich zumindest darauf verlassen, keinen Verlust zu haben – tendenziell steigt der Wert sogar.“

Knapp 50 Old- und Youngtimer versammelten sich auf dem Loches-Platz. „Bei Verdacht auf Regen kommen viele halt nicht. Dann bleiben die Schätzchen in der Garage“, stellte „Bergisch Classic“-Organisator Peter Sterz fest. Neben einem US-amerikanischen Feuerwehrtruck und auch diversen Landmaschinen der Remscheider Traktorfreunde kamen auch Petra und Burkhard Büscher aus Burscheid zum Treffen. Seit August sind sie stolze Besitzer eines VW 1600 TL, Baujahr 1972, der in einem „2+“-Zustand selten ist. „Als Fließheck und in diesem Zustand sind etwa 25 Stück bekannt“, sagte Petra Büscher: „Der Wagen macht uns neben unseren Alltagsautos viel Spaß – das ist Liebhaberei. Wir möchten ein Stück Volksgut erhalten.“ Eigentlich hätte es ein Käfer werden sollen, berichtet Petra Büscher: „Bei der Suche danach sind wir auf den TL gestoßen.“