Ausstellung im Haus der Begegnung eröffnet : Blick durch die Linse auf die bergische Schwerindustrie

Wermelskirchen Industriekultur ist für Fotografen ein lohnenswertes Feld, das zu bestellen jedoch nicht immer ganz einfach ist. Die drei Hobby-Fotografen Andreas Handloser, Volker Lubinetzki und Paul Luntscher, Mitglieder des Fototreffs Eckringhausen, haben die Gelegenheit bekommen, einmal einen Blick durch die Linse auf die Abläufe in der Remscheider Schwerindustrie werfen zu können – und den Blick auch festhalten zu dürfen.

„Das ist nicht selbstverständlich, ich war vor drei Jahren bei einem Tag der offenen Tür dort. Und das hat mich nicht mehr losgelassen“, sagte Lubinetzki am Freitag bei der Vernissage der Fotoausstellung „Dirostahl – Eine Schmiede im Bergischen Land“, die im Haus der Begegnung zu sehen ist. Durch die Vermittlung von Rudolf Großmann, Mitarbeiter bei Dirostahl, durften die drei Fotografen vor zwei Jahren einen ganzen Tag im Unternehmen verbringen.

Lubinetzki, Luntscher und Handloser sind Teil des Wermelskirchener Fototreffs Eckringhausen. „Wir sind ein lockerer Zusammenschluss von Fotografen, die sich vor einigen Jahren in Folge eines Fotokurses zusammengetan haben“, sagt Handloser. Die Fotografen, der harte Kern bestehe aus etwa fünf, im etwas weiter gefassten Rahmen würden um die 15 eher unregelmäßig zusammenkommen, würden sich seitdem einmal im Monat treffen, immer am dritten Dienstag des Monats. „Dann tauschen wir uns über unsere Fotos aus – aber wir machen auch regelmäßige Fotoausflüge“, sagte Lubinetzki. So sei man schon auf der Pferde- und der Hunderennbahn gewesen, auch Zoobesuche seien immer sehr ergiebig, ergänzte Handloser. „Demnächst wollen wir nach Solingen zum American Football gehen. Ich kenne da einen Trainer persönlich“, ergänzte Lubinetzki.