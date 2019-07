Vorfall in Viersen : Einbrecher nehmen Waschmaschine mit

Die Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Viersen Mit einer Sackkarre haben Unbekannte eine Wachmaschine abtransportiert, die sie zuvor aus einem Keller in Viersen gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, hebelten Einbrecher am Samstag, 6. Juli, gegen 4 Uhr die Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses an der Eichenstraße auf und stahlen aus dem Keller eine Wachmaschine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zeugen beobachteten die Täter. Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein, doch die Diebe konnten nichtg estellt werden. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise. Zeugen melden sich bei der Kripo unter Ruf 02162 3770.

(busch-)