Lobberich : Einbrecher hebeln Wohnungstür auf

Lobberich Irgendwann in den vergangenen Tagen sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Königsberger Straße in Lobberich eingebrochen. Dies berichtet die Polizei. Die Unbekannten versuchten zunächst, die Kellertür aufzuhebeln, scheiterten aber an den zusätzlichen mechanischen Riegeln.

Danach hebelten sie die Wohnungstür auf und durchsuchten das Haus. Nach ersten Feststellungen wurde nichts gestohlen. Hinweise an die Kriminalpolizei in Dülken unter Ruf 02162 3770.

(emy)