Schnäppchen in Wermelskirchen : Hunderte Besucher stöbern beim Skibasar

Foto: dpa-tmn/Florian Schuh Oft für Skifreizeiten mit der Schule brauchen Kinder eine Skiausrüstung. Die muss nicht teuer sein.

Wermelskirchen Punkt 13 Uhr öffnen Stephan Eisbach und seine Kollegen vom Skiclub am Sonntagmittag die Türen. Der größte Teil der Arbeit liegt da schon hinter ihnen. Denn auf der Parkplatzfläche des Sportgeschäfts Intersport stehen Ski, Stöcke und Skischuhe schon in Reih und Glied geordnet.

Jedes Produkt hat ein Etikett, das per Nummer über den Verkäufer und über den Preis informiert. Das System des Skibasars ist ausgeklügelt und über all die Jahre optimiert worden. „Der Andrang bei der Abgabe war fast noch größer als in den Vorjahren“, sagt Stephan Eisbach. Viele Wermelskirchener haben gebrauchtes Material für den Skiurlaub abgegeben, um es beim traditionellen Basar des Skiclubs unter die Leute zu bringen.

Und weil die wissen, dass auf dem Markt Schnäppchen zu haben sind, stehen sie schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Start vor den Türen. Als die sich dann öffnen, strömen die Besucher auf die Verkaufsfläche und beginnen zu stöbern und zu suchen. Zu ihnen gehört auch Madeleine (13), die gemeinsam mit ihrer Mutter Pascal Nieber zum Basar gekommen ist. „Wir hatten schon gehört, dass man am besten schon ganz früh kommt“, sagt Pascal Nieber. Das macht sich für die beiden bezahlt. Als sie schließlich an der Kasse des Skiclubs stehen, hält die 13-Jährige Skijacke und Skihose in den Händen. „Ich fahre im Januar mit der Schule nach Obertauern“, sagt sie, „der Basar ist eine gute Möglichkeit, richtig gute Sachen für wenig Geld zu bekommen.“

Und genau darauf legt der Skiclub bei seiner Traditionsveranstaltung großen Wert. „Wir bieten hier gute Qualität an“, sagt Martina Pannack, „aber sie ist eben trotzdem erschwinglich.“ Das sei vor allem für viele Familien wichtig. Schließlich koste ein Skiurlaub für Familien häufig viel Geld. Weil die Kinder schnell aus Schuhen und Kleidung hinauswachsen, brauchen sie ständig neues Material. „Vor allem Ski und Schuhe für Kinder sind deswegen auf dem Basar besonders gefragt“, hat Martina Pannack beobachtet. Dann gehen Skischuhe für Kinder für fünf Euro über den Ladentisch, Ski kosten keine 20 Euro. Wer auf der Basarfläche des Skiclubs kein Schnäppchen mehr findet, sieht sich dann gleich nebenan bei den Intersport-Angeboten um – mit zahlreichen Rabatten.