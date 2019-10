Dry Riverbed Trio aus Dordrecht gastierte im Haus Eifgen : Kopfkino-Ausflug in die 1950er Jahre

Wermelskirchen Manchmal kann das Kopfkino für schönste eskapistische Ausflüge sorgen. Wie beim Konzert des Dry Riverbed Trios aus dem niederländischen Dordrecht am Donnerstagabend im Haus Eifgen. Da brauchte man nur die Augen zu schließen und schon war man aus dem gemütlichen Wohnzimmer der Genossenschaft verschwunden und fand sich auf der Hauptstraße einer nordamerikanischen Kleinstadt der 1950er Jahre wieder.

Die Musik des jungen Trios war so dermaßen rückwärtsgewandt, dass man sich durchaus fragen durfte, woher es seine Einflüsse bezog. Vermutlich waren die drei Vollblutmusiker aber Fans von Quentin Tarantino – oder zumindest von den Soundtracks des Film-Genies. Denn die Songs des Dry Riverbed Trios könnten problemlos auch in filmischen Perlen wie „Reservoir Dogs“ oder „Pulp Fiction“ auftauchen.

Die Kombination aus coolem Shuffle-Schlagzeug, den noch cooleren Country-Surf-Twang-Gitarre-Tönen, die natürlich stilecht einer Fender Telecaster entlockt wurden, und dem im Breitwand-Sound daherstolzierenden Walking Bass machte so unmittelbaren Spaß, dass die Füße ganz automatisch mittwippten und das Bier im Glas kleine Wellen schlug. Es war eine süchtig machende Mischung aus Country, Blues und Rock‘n‘Roll garniert mit Ohrwurmmelodien und solistischen Kabinettstückchen, die die drei jungen Musiker ihrem leider arg überschaubaren Publikum präsentierten. Das war allerdings umso begeisterter und sparte auch nicht - das eigentlich eher eine jazztypische Angewohnheit – mit anerkennendem Zwischenapplaus. Dazu wechselten sich alle drei Musiker auch am Mikro mit dem Gesang ab – oder sangen gleich zwei- oder dreistimmig.

Präsentiert wurde dieser Ausflug in die 1950er Jahre mit unbändiger Spielfreude, womit das Dry Riverbed Trio sich endgültig als Bande von Vollblutmusikern outete. Denn die drei Musiker hätten vermutlich auch vor nur einem zahlenden Gast mit der gleichen Inbrunst und Leidenschaft gespielt wie vor vollem Haus. Nun, mit 16 Besuchern lag der Abend im Haus Eifgen wohl irgendwo dazwischen. Aber man konnte ja die Augen schließen und sich ganz der Musik hingeben, dann fiel es gar nicht so auf, dass es doch eher leer war.

Etwa, wenn die Band einen ausgedehnten Jam hinlegte, bei dem es plötzlich ganz leise wurde, und Dusty Ciggaar ausgiebig und in Stevie-Ray-Vaughan-Manier improvisierte. Oder wenn sie den Uralt-Beatles-Klassiker „Act Naturally“ nachspielten, bei dem, wie weiland Ringo Starr, Schlagzeuger Dusty Ciggaar den Gesang übernahm. Oder wenn das Kopfkino zu Songs wie „Chained And Bound“, dem „Sunset Boogie“ oder „Let The Monkey Go“ wieder die Brücke in die 1950er Jahre zu Haifischheckflosse, Pettycoat und James Dean schlug. Und man schon wieder ganz flott aus dem Hier und Jetzt in die Vergangenheit verschwunden war.